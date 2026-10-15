В реализацию поручений Главы государства, данных в ходе V заседания Национального курултая, Правительством утвержден национальный проект «Развитие угольной генерации».

Документ охватывает пятилетний период (2026 – 2030 годы) развития угольной генерации в стране и направлен на обеспечение растущей потребности в электрической энергии, применение технологий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также на придание импульса качеству подготовки профильных специалистов отрасли.

Задачи:

строительство новых генерирующих мощностей;

модернизация существующих энергетических активов;

обеспечение кадровой устойчивости отрасли;

создание механизма устойчивого и доступного финансирования и долгосрочной и сбалансированной топливно-логистической базы угольной генерации.

При строительстве новых угольных станции будут применяться передовые технологии, обеспечивающие высокий коэффициент полезного действия, снижение удельных выбросов с соблюдением требований экологического законодательства.

По итогам реализации Национального проекта ожидается завершение строительства восьми новых и модернизация, расширение, реконструкция и обновление одиннадцати существующих энергоисточников.