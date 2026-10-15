Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения»

Национальные проекты разрабатываются государственными органами с целью решения в ограниченные сроки критически важных задач на национальном.

Реализуется в соответствии с поручением Главы государства.

Цель: повышение уровня оказания медицинской помощи сельскому населению.

В рамках проекта реализуются 3 задачи:

обеспечение сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи в соответствии с нормативами;

повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению;

обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами.

Сроки: 2023 – 2026 годы.

По итогам реализации Национального проекта ожидается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, организация 32 современных многопрофильных центральных районных больниц, подготовка 1100 медицинских работников для медицинских объектов.