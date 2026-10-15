Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения»
Национальные проекты разрабатываются государственными органами с целью решения в ограниченные сроки критически важных задач на национальном.
Реализуется в соответствии с поручением Главы государства.
Цель: повышение уровня оказания медицинской помощи сельскому населению.
В рамках проекта реализуются 3 задачи:
обеспечение сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи в соответствии с нормативами;
повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению;
обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами.
Сроки: 2023 – 2026 годы.
По итогам реализации Национального проекта ожидается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, организация 32 современных многопрофильных центральных районных больниц, подготовка 1100 медицинских работников для медицинских объектов.