Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 30 июля 2024 года № 611 и является документом Системы государственного планирования, предусматривающим цель, основные направления, приоритеты развития, подходы по их обеспечению и ключевые национальные индикаторы развития страны в соответствующем плановом периоде, направленные на достижение долгосрочных ориентиров развития страны.

Пять принципов:

Либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг.

Защита и развитие предпринимательства, понятная, предсказуемая и привлекательная для инвесторов экономическая политика, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста.

Раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы.

Фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий.

Недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

Основные направления

1. Высокое качество жизни

1.1. Здравоохранение

1.2. Образование и наука

1.3. Социальная защита

1.4. Комфортная среда

2. Крепкий фундамент экономики

2.1. Минерально-сырьевая база: нефть и газ

2.2. Минерально-сырьевая база: металлы и прочие полезные ископаемые

2.3. Энергетика

2.4. Обрабатывающая промышленность

3. Новые точки роста

3.1. Транспортно-логистический комплекс

3.2. Агропромышленный комплекс

3.3. Инновации, цифровая и креативная экономика

3.4. Туризм

4. Сквозные преобразования экономики и общества

4.1. Создание динамичной предпринимательской среды

4.2. Новый инвестиционный цикл

4.3. Повышение экологической устойчивости

4.4. Эффективные государственные финансы

4.5. Обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления

В качестве приложения к Национальному плану развития Республики Казахстан до 2029 года определены ключевые национальные индикаторы до 2029 года.