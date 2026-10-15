Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года
Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 30 июля 2024 года № 611 и является документом Системы государственного планирования, предусматривающим цель, основные направления, приоритеты развития, подходы по их обеспечению и ключевые национальные индикаторы развития страны в соответствующем плановом периоде, направленные на достижение долгосрочных ориентиров развития страны.
Пять принципов:
Либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг.
Защита и развитие предпринимательства, понятная, предсказуемая и привлекательная для инвесторов экономическая политика, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста.
Раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы.
Фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий.
Недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.
Основные направления
1. Высокое качество жизни
1.1. Здравоохранение
1.2. Образование и наука
1.3. Социальная защита
1.4. Комфортная среда
2. Крепкий фундамент экономики
2.1. Минерально-сырьевая база: нефть и газ
2.2. Минерально-сырьевая база: металлы и прочие полезные ископаемые
2.3. Энергетика
2.4. Обрабатывающая промышленность
3. Новые точки роста
3.1. Транспортно-логистический комплекс
3.2. Агропромышленный комплекс
3.3. Инновации, цифровая и креативная экономика
3.4. Туризм
4. Сквозные преобразования экономики и общества
4.1. Создание динамичной предпринимательской среды
4.2. Новый инвестиционный цикл
4.3. Повышение экологической устойчивости
4.4. Эффективные государственные финансы
4.5. Обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления
В качестве приложения к Национальному плану развития Республики Казахстан до 2029 года определены ключевые национальные индикаторы до 2029 года.