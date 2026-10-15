Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года является в соответствии с Системой государственного планирования документом целеполагания и утверждена Указом Президента от 2 февраля 2023 года № 121.

Основной целью Стратегии является достижение устойчивого развития экономики Казахстана к изменению климата и углеродной нейтральности к 2060 году.

Среднесрочная цель Стратегии – сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 15 % относительно уровня выбросов 1990 года (безусловная цель) и доведение сокращения на 25 % при условии получения международной поддержки на декарбонизацию экономики (условная цель).

Семь принципов:

целенаправленность, единство и целостность;

технико-экономическая обоснованность;

справедливость перехода;

циркулярная экономика;

поэтапность;

открытость и взаимодействие с обществом;

рациональность (сбалансированность).

Основные направления низкоуглеродного развития:

Секторальные подходы и видение (энергетика, промышленность, сельское и лесное хозяйство и пр.).

Управление отходами.

Финансирование и «зеленые» инвестиции.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Образование и изменение общественного сознания.

Адаптация к изменению климата.

Система углеродного регулирования.