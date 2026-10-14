Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года
Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года является в соответствии с Системой государственного планирования документом целеполагания и утверждена Указом Президента от 2 февраля 2023 года № 121.
Основной целью Стратегии является достижение устойчивого развития экономики Казахстана к изменению климата и углеродной нейтральности к 2060 году.
Среднесрочная цель Стратегии – сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 15 % относительно уровня выбросов 1990 года (безусловная цель) и доведение сокращения на 25 % при условии получения международной поддержки на декарбонизацию экономики (условная цель).
Семь принципов:
- целенаправленность, единство и целостность;
- технико-экономическая обоснованность;
- справедливость перехода;
- циркулярная экономика;
- поэтапность;
- открытость и взаимодействие с обществом;
- рациональность (сбалансированность).
Основные направления низкоуглеродного развития:
- Секторальные подходы и видение (энергетика, промышленность, сельское и лесное хозяйство и пр.).
- Управление отходами.
- Финансирование и «зеленые» инвестиции.
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
- Образование и изменение общественного сознания.
- Адаптация к изменению климата.
- Система углеродного регулирования.