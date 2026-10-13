Посещение международного центра искусственного интеллекта Alem.ai

Президенту Касым-Жомарту Токаеву, Королю бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде продемонстрировали экспозицию музея, зону робототехники и возможности ИИ-кинотеатра.

Высоким гостям представили долгосрочную стратегию развития Alem.ai, образовательную программу TUMO Astana и совместную казахско-бельгийскую зеркальную лабораторию искусственного интеллекта и математики. В числе первых прорабатываемых инициатив лаборатории – NeuroLearn (исследования в области ИИ, нейронауки и адаптивного обучения) и ParkScreen (методы ИИ для раннего скрининга болезни Паркинсона).

В ходе посещения особым символическим событием стала передача телескопа Гентским университетом талантливым казахстанским школьникам и студентам. На телескопе размещены автографы лауреатов Нобелевской премии по физике Франсуа Энглера, Герарда ’т Хоофта и Мишеля Майора, а также бельгийского астронавта Франка Де Винне.