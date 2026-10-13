Король и Королева бельгийцев ознакомились с традициями казахского коневодства

Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда в ходе визита уделяют особое внимание знакомству с богатым духовным наследием и традициями казахского народа.

Во время посещения резиденции Главы государства Касым-Жомарта Токаева королевская чета осмотрела содержащихся здесь чистокровных лошадей.

Королю и Королеве рассказали о происхождении скакунов и особенностях ухода за ними, им также продемонстрировали образцы национальных конных игр.