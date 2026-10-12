Президент Казахстана поздравил Короля Испании с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Испании Фелипе VI по случаю Дня испанской нации.

Глава государства подчеркнул историческое значение праздника, символизирующего единство народа, богатое наследие и национальный дух страны.

– Испания по праву занимает достойное место в международном сообществе, демонстрируя значительные достижения в политическом и социально-экономическом развитии. Уверен, что Ваша страна продолжит динамичное движение по пути прогресса и процветания, – говорится в телеграмме.

Президент отметил поступательное развитие казахско-испанских отношений, основанных на прочной дружбе и взаимном доверии, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Испании – благополучия и процветания.