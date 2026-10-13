Президент Казахстана с Королем и Королевой бельгийцев посетили Национальный музей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев совместно с Королем Филиппом и Королевой Матильдой, находящимися с государственным визитом в Казахстане, посетили Национальный музей.

Высокие гости ознакомились с архитектурными особенностями музейного комплекса и его экспозиционным пространством, отражающим историко-культурное наследие Великой степи.

Особое внимание было уделено залам золота, где представлены уникальные археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства, в том числе «Золотой человек» из Иссыкского кургана, а также золотые изделия и реконструкции, связанные с находками из курганов Берел, Талды-2, Тақсай и Шілікті.

В зале этнографии гости ознакомились с традициями, бытом, материальной и духовной культурой казахского народа.

Также была презентована выставка картин бельгийского художника Джеймса Энсора.

Во время посещения Король и Королева бельгийцев оставили памятную запись в Книге почетных гостей.