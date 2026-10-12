Глава государства провел консультации с Премьер-министром и Председателем Курултая

Глава государства провел консультации c Премьер-министром и Председателем Курултая по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов всех уровней.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полноценной работы маслихатов для обеспечения законных интересов граждан, утверждения местных бюджетов и контроля за развитием регионов. Президент выразил уверенность в том, что обновление депутатского корпуса значительно усилит деятельность местных представительных органов.

В ходе консультаций, проведенных в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан, свои предложения по рассматриваемому вопросу высказали Премьер-министр Олжас Бектенов и Председатель Курултая Айбек Дадебай.

По итогам встречи Президент сообщил, что примет итоговое решение в полном соответствии с основными положениями Конституции и с учетом высказанных мнений.