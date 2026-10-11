Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Короля Филиппа и Королеву Матильду, прибывших в Казахстан с государственным визитом.

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт, на котором находилась королевская чета, сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.

На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи были выстроены рота почетного караула и президентский оркестр.

Далее в зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа Президента Казахстана с высокими гостями.

Глава государства тепло приветствовал визит Короля и Королевы бельгийцев, подчеркнув его историческое значение для укрепления казахско-бельгийских отношений.

– Казахстан очень рад принимать ваш визит. Вы прибыли в исключительно важный период развития нашего государства. В целом, мы успешно развиваемся, растет наша экономика. Без преувеличения можно сказать, что ваш визит придаст мощный импульс двусторонним отношениям, – отметил Президент.

В свою очередь Король Филипп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность в успешном проведении предстоящих переговоров, отметив их значимость для углубления многопланового партнерства двух стран.

– Благодарю Вас за столь теплый прием, который Вы оказали нам с самого начала, уже у трапа самолета, сразу после нашего приземления. Мы очень рады находиться здесь в течение трех полных дней и надеемся как можно ближе познакомиться с Вашей страной, – сказал Король бельгийцев.