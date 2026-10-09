Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Каспийском экологическом саммите

Аваза, Туркменистан

В своем выступлении Глава государства выразил признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за своевременную и актуальную инициативу созыва первого Каспийского экологического саммита. По его словам, нынешнюю встречу можно назвать исторической, поскольку стратегическое значение Каспия для народов стран региона трудно переоценить.

– Каспий – это уникальная природная кладовая, источник благополучия миллионов людей, ключевой транспортный и энергетический узел всего Евразийского континента. Поэтому сохранение экосистемы Каспийского моря требует особого внимания, прежде всего, от наших государств. Согласен с Президентом Ирана г-ном Пезешкианом: это уже не экологический кризис, а, по сути, опасный по своим последствиям экономический кризис. Если сейчас не принять срочных и решительных мер, экологическая ситуация стремительно ухудшится, что нанесет непоправимый ущерб не только народам прикаспийских стран, но и всему международному сообществу. С 2000 по 2025 год общее сокращение площади акватории моря составило свыше 16 тысяч квадратных километров. На отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров. Снижение притока воды, потепление климата и антропогенная нагрузка оказывают крайне отрицательное, можно сказать, разрушающее воздействие на хрупкую природную систему и биоразнообразие моря. Особую обеспокоенность вызывает судьба каспийских тюленей, численность которых за последнее столетие сократилась с одного миллиона до 270 тысяч особей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что бедственное состояние Каспия нельзя рассматривать в отрыве от масштабных климатических изменений в регионе. Он сообщил, что, согласно прогнозам, к концу нынешнего столетия температура в отдельных его частях может повыситься на 5 градусов.

– Это усилит таяние ледников, дефицит воды, засухи и деградацию земель. По оценкам Всемирного банка, к 2050 году почти 2,5 миллиона человек в регионе могут столкнуться с риском внутренней миграции из-за климатических факторов. Обмеление моря порождает угрозы для судоходства и портовой инфраструктуры, рыболовства, энергетики, промышленности, устойчивого развития прибрежных населенных пунктов. Речь идет о комплексных вызовах, способных привести к масштабной экологической катастрофе. Казахстан понимает высокую цену такого рода сценария. Трагедия Аральского моря остается суровым напоминанием о плачевных результатах бездумного природопользования. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Спасение Каспия, который когда-то справедливо называли «великим», «мудрым», – это не просто наша ответственность, но и дело чести государственных деятелей нынешней эпохи. Потому что речь идет о нашем наследии для грядущих поколений. От решений, которые мы принимаем сегодня, во многом зависит то, каким увидят Каспий наши дети и внуки, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан уделяет повышенное внимание решению экологических проблем как на международном, так и на национальном уровнях.

– Мы считаем необходимым популяризировать ценности природолюбия. Неслучайно данные ценности нашли свое отражение в нашей новой Конституции, которая обязывает всех граждан бережно относиться к природе и ее богатствам, накладывает на государство ответственность за охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Общенациональное движение «Таза Қазақстан» объединило около миллиона волонтеров и стало действенным фактором формирования новой экологической культуры. Мы руководствуемся, казалось бы, простым, но фундаментальным принципом: экономическое развитие и защита природы не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга, – заметил Президент.

Глава государства привел участникам саммита вдохновляющие примеры восстановления природы там, где ущерб казался непоправимым.

– Нам удалось увеличить на 36 процентов площадь Северного Арала. Как следствие, улучшилось качество воды, восстановились рыбные запасы, постепенно возрождается экономическая жизнь прилегающих территорий. Важнейшее направление нашей экологической политики – это сохранение биоразнообразия. В результате последовательных мер восстановлена численность сайгаков. Поддерживается популяция снежного барса, в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность Правительству Российской Федерации и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного – амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что прочная международно-правовая и институциональная основа каспийского сотрудничества уже создана.

– Важное значение имеет Тегеранская конвенция. В этом году исполняется двадцать лет со дня ее вступления в силу. Значительный вклад в природоохранную работу вносит Программа ООН по окружающей среде. Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании Межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря на уровне заместителей премьер-министров. Прикаспийскими государствами одобрено казахстанское предложение по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Мы высоко оцениваем работу всех международных партнеров и, конечно же, наших друзей по Каспийскому морю – прикаспийских государств. Но принимаемых мер все же недостаточно. Поэтому настало время перейти к согласованным действиям с целью нивелирования, смягчения последствий обмеления и помочь нашим экономикам и экосистемам адаптироваться к происходящим изменениям, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил участникам саммита сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях. Он заявил о необходимости согласованного научного подхода к своевременному выявлению и устранению экологических угроз.

– Прикаспийские государства располагают значительным объемом данных, научных исследований и наблюдений. Однако для большей эффективности они должны работать как единая система. В 2024 году в Казахстане создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Можно было бы задействовать его потенциал совместно с научными центрами всех прикаспийских стран для проведения комплексных исследований и разработки общих сценариев адаптации, – отметил Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на актуальность внедрения современных технологий в управление экосистемой Каспия.

– Предлагается рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах. Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски. Такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы наших ученых, профильных государственных органов и международных организаций, – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на важность принятия дополнительных мер для сохранения биоразнообразия Каспия. По его мнению, обмеление моря, изменение естественной среды обитания, загрязнение и антропогенная нагрузка требуют усиления совместной работы по восстановлению нерестилищ, защите дельтовых экосистем и особо уязвимых видов флоры и фауны.

– Опыт Северного Арала показывает, что сочетание инженерных мер с природоориентированным научным подходом позволяет эффективно решить водохозяйственные и экологические задачи, повысить устойчивость прибрежных территорий, смягчить последствия климатических изменений. Больше внимания следует уделить также борьбе с незаконным промыслом, браконьерством, нелегальным оборотом биологических ресурсов. Эту проблему можно решить только коллективными усилиями. Необходимо активизировать обмен информацией между правоохранительными и природоохранными органами, проводить совместные оперативные мероприятия, использовать цифровые средства мониторинга. Казахстан готов задействовать в этой общей работе потенциал государственного природного резервата, созданного для сохранения каспийского тюленя и его естественной среды обитания. Отдельного внимания заслуживает вопрос сохранения экологических коридоров с целью минимизации антропогенного воздействия на районы, имеющие огромное значение для жизненного цикла тюленей. В конце концов, Каспийское море невозможно представить себе без популяции тюленей. В Казахстане создается Международный фонд по биоразнообразию, призванный объединить усилия мирового сообщества в деле сохранения общего природного наследия. Одним из важных направлений деятельности Фонда станет защита редких видов и уникальных экосистем Каспия. Приглашаю принять активное участие в работе Фонда с акцентом на реализацию конкретных совместных проектов, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал объединить международные усилия в целях сохранения Каспийского моря и формирования консолидированного пула наиболее перспективных проектов.

– Эти проекты должны охватывать как морскую акваторию, так и питающие Каспий речные бассейны. Нам предстоит восстановить водный сток, дельты рек и водно-болотные угодия, привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения. Подспорьем в этой работе могут и должны стать гранты, льготное кредитование, другие каналы климатического финансирования, – считает Президент Казахстана.

Наряду с этим Глава государства полагает принципиально важным завершить формирование постоянного Секретариата Тегеранской конвенции.

– Нам нужен действенный механизм, способный обеспечивать преемственность решений, координацию деятельности и контроль за реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Казахстан продолжит работу по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, потому что наша общая задача – повысить эффективность глобального управления водными ресурсами и при этом уделить приоритетное внимание экологическому состоянию Каспия. Водная безопасность должна занять достойное место в международной повестке наряду с вопросами продовольственной, энергетической и климатической безопасности, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, Каспий – это единая экосистема, не признающая государственных границ, поэтому общий успех невозможен без скоординированных действий в международных организациях и на финансовых рынках.

– Для плодотворной работы есть все необходимое – политический диалог, международно-правовая база, профильные институты и значительный научный потенциал. Я надеюсь, что общими усилиями мы сохраним Каспийское море – источник жизни, благополучия и общего будущего наших народов, – подытожил свое выступление Глава нашего государства.

В ходе саммита также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент России Владимир Путин.