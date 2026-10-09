Аваза, Туркменистан

В мероприятии также участвовали Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

По итогам заседания был подписан ряд документов, касающихся деятельности СНГ и дальнейшего взаимодействия стран-участниц.

По решению глав государств Содружества 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, 2029 год – Годом транспортной связанности СНГ.