Президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств – участников СНГ

Аваза, Туркменистан

Приветствуя участников заседания, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за тщательно продуманную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство.

– Казахстан высоко оценивает итоги председательства Туркменистана и его весомый вклад в продвижение общей повестки СНГ. Хотел бы в этой связи высказать Вам, уважаемый коллега, благодарность за такую высокопрофессиональную работу. Нынешний саммит проходит в год 35-летия Содружества Независимых Государств. Как вам известно, Казахстан стоял у истоков зарождения Организации. Подписание Алма-Атинской декларации в 1991 году стало поистине судьбоносным моментом в истории наших государств. Создание СНГ позволило избежать тотального конфликта на так называемом постсоветском пространстве. Не будет преувеличением сказать, что консолидирующая миссия СНГ особенно ярко проявилась в период обретения независимости нашими странами. В условиях обострения центробежных процессов мы сохранили исторические связи, выстроили принципиально новый формат межгосударственного взаимодействия. За прошедшие годы Содружество утвердилось в качестве эффективного многостороннего механизма укрепления доверия и сотрудничества, получило широкое признание в мире, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что главное достояние СНГ – дружба наших народов, общее культурное и духовное наследие.

– На наших глазах формируется новая архитектура международных отношений, разрушается система глобальных экономических связей, обостряется технологическая конкуренция, усиливаются неопределенность и непредсказуемость. На этом фоне критически важное значение приобретает прямой и доверительный диалог, позволяющий находить согласованные решения с учетом интересов каждого государства. Убежден, именно этим объясняется устойчивая востребованность Содружества. В юбилейный год предлагаю обратиться к принципам, заложенным в Декларации, осмыслить пройденный путь и определить задачи на будущее. В ноябре в Алматы под эгидой КИСИ состоится международная конференция, посвященная 35-летию данного исторического документа. Приглашаем ученых, правоведов, историков и экспертов государств СНГ принять активное участие в работе конференции, – сказал он.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, общей задачей на новом историческом рубеже является усиление потенциала Содружества как авторитетной международной организации и его адаптация к новым геополитическим реалиям. Далее Президент обозначил ключевые направления взаимодействия. Первый из них, по его мнению, – фиксация долгосрочных приоритетов СНГ.

– Действующая Концепция развития Содружества была утверждена еще в 2007 году и обновлена шесть лет назад. Программы и документы, принятые в последующем, являются отраслевыми и зачастую не коррелируют между собой. Полагаю возможным объединить их в единую взаимоувязанную систему. Нам, государствам – участникам СНГ, предстоит дать ответ на вопрос: каким мы хотим видеть Содружество в долгосрочной перспективе, и какое место оно должно занимать в быстроменяющейся геополитической архитектуре Евразии. Поэтому предлагаю Исполнительному комитету совместно с правительствами наших стран приступить к разработке Стратегии развития СНГ до 2035 года. Это среднесрочная перспектива. Важно сосредоточиться на приоритетах, имеющих фундаментальное значение для наших государств, – это экономика, энергетика, инфраструктура, высокие технологии, человеческий капитал. Такой подход будет способствовать согласованности и преемственности наших усилий в достижении устойчивого прогресса, – считает Президент.

По словам Главы государства, особое значение приобретает углубление экономического сотрудничества и совершенствование индустриально-технологического партнерства. Он подчеркнул, что для Казахстана рынки стран СНГ традиционно имеют большое значение – на них приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны.

– По итогам прошлого года он составил около 40 млрд долларов, а за семь месяцев текущего года вырос на 10 процентов. Накоплен значительный опыт и в создании совместных производств. Например, в казахстанском портфеле промышленных проектов с участием Российской Федерации насчитывается 178 проектов и инициатив общей стоимостью 61 млрд долларов, из которых 124 уже реализованы. С Узбекистаном ведется работа по 80 проектам на сумму порядка двух миллиардов долларов. С Беларусью налажено совместное производство специальной и сельхозтехники, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее он проинформировал участников саммита о том, что одновременно Казахстан создает сеть приграничных индустриально-торговых центров на российском направлении, на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном. В целях укрепления промышленного и торгового сотрудничества создана правовая база.

– На значительной части пространства СНГ формируется современная инфраструктура для развития деловых связей и запуска новых производств. Теперь предстоит выполнить задачу раскрытия имеющегося потенциала, другими словами, сокращать необоснованные, искусственно созданные барьеры во взаимной торговле, расширять рынок услуг, создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций. Логичным продолжением данной работы должна стать реализация крупных совместных инициатив под эгидой Содружества. В этой связи предлагаю сформировать Портфель флагманских индустриально-технологических проектов СНГ на 2027-2030 годы. На мой взгляд, желательно сконцентрироваться на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит создать новые точки роста для наших экономик. В то же время, понимая сложность данной задачи, Казахстан будет придерживаться прагматичной, реалистичной позиции, не отказываясь от эффективного использования уже имеющихся преимуществ и достижений в экономической сфере. К этой работе необходимо привлечь институты развития, финансовые организации и бизнес, – сказал Президент.

Еще одним перспективным направлением для расширения сотрудничества в речи было названо развитие транспортных связей и укрепление транзитного потенциала.

– Для Казахстана приоритетными являются коридоры Север – Юг, Западный Китай – Западная Европа, а также Транскаспийский маршрут. Их органичная взаимосвязанность позволит значительно повысить эффективность всей системы континентальных перевозок. Данной цели служит Концепция сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территории стран – участниц СНГ, которая была утверждена в мае текущего года по инициативе нашей страны. Казахстан вносит конкретный вклад в реализацию упомянутой Концепции. В августе дан старт строительству новой Арало-Каспийской магистрали общей протяженностью свыше полутора тысяч километров. С вводом в строй данного стратегического проекта автодорожный маршрут из Китая в Европу сократится примерно на тысячу километров, а сроки доставки транзитных грузов – до трех суток. Продолжается работа и по другим крупным проектам. Все большую роль играет так называемая «мягкая инфраструктура» – цифровизация перевозок, электронный документооборот и согласованность процедур на границах. Приоритетная задача – это формирование «единого цифрового коридора». По нашему предложению внедрен электронный обмен разрешительными документами с Узбекистаном и Кыргызстаном. Такая же работа ведется с Россией и Беларусью. Совместно с российской стороной в мае текущего года запущены первые трансграничные грузовые беспилотные перевозки. Считаю практически целесообразным масштабировать наиболее эффективные решения на всем пространстве СНГ, – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул возрастающую роль цифровизации и использования искусственного или суперинтеллекта. Он полагает, что способность осваивать новые технологии и внедрять собственные разработки служит ключевым фактором конкурентоспособности экономик стран СНГ. Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой наладить механизм обмена опытом и лучшими практиками в области стратегий искусственного интеллекта, законодательства и мер государственной поддержки с участием научных центров, университетов, компаний и стартапов. Он также предложил провести в первом квартале 2027 года в Астане специальный форум с участием специалистов в сфере ИИ под эгидой СНГ.

По мнению Главы государства, важным представляется усиление культурно-гуманитарных контактов, поскольку именно тесные человеческие связи, взаимное доверие, идентичный менталитет, а также русский язык лежат в основе уникального характера СНГ.

– По предложению Казахстана принято Заявление глав государств СНГ о развитии сотрудничества в области культуры. Учрежден Форум волонтеров СНГ, который впервые прошел в Астане в августе этого года. Хотел бы попутно проинформировать вас, что само понятие волонтерства, или политики добрых дел, зафиксировано в нашей новой Конституции, то есть волонтеры получили конституционный статус со всеми вытекающими отсюда для них благоприятными последствиями. Благодарю коллег и правительства стран СНГ за неизменную поддержку наших инициатив. Важно отметить и огромное значение русского языка в отношениях между нашими странами. Этот язык способствует взаимопониманию, расширению образовательных, научных и межчеловеческих контактов. Это неоспоримый факт. Поэтому прошу уважаемых коллег поддержать деятельность Международной организации по русскому языку. У данной организации благоприятные перспективы. Я в этом уверен, учитывая, что в мире около 300 миллионов человек владеют этим языком в разной степени. В то же время крайне важно сохранить бережное отношение к языковому и культурному многообразию государств СНГ, проявлять должное уважение к истории, традициям, культуре всех народов, а также вести поиск более эффективных форм сотрудничества в гуманитарной сфере для сближения наших народов. Принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение. В Казахстане учрежден Национальный день книги, реализуется проект «100 читаемых книг». Предлагаю развить эту идею и создать «Золотой библиотечный фонд СНГ», включив в него выдающиеся образцы литературы наших народов. Данный фонд можно было бы разместить в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине следующего года. Проект мог бы вобрать в себя профессиональные переводы с созданием общедоступной цифровой библиотеки. Убежден, что взаимное изучение истории, культуры и духовного наследия народов Содружества путем популяризации лучших литературных произведений позволит нашей молодежи лучше понимать друг друга и, что крайне важно, держаться вместе в этом нестабильном мире, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также считает необходимым расширять международные связи Содружества. В частности, он напомнил, что по предложению нашей страны были учреждены институты Наблюдателя при СНГ и Партнера СНГ.

– В продолжение этой линии создан формат «СНГ плюс». Полагаю, следующим шагом могло бы стать проведение первого Саммита «СНГ плюс». Такая встреча на высшем уровне позволит расширить географию взаимодействия, повысит роль Организации как открытой и востребованной площадки евразийского масштаба. Казахстан намерен продолжить совместную работу в конструктивном духе над Концепцией евразийской безопасности и сотрудничества, имея в виду положительный, неконфронтационный характер данного документа, – сказал он.

В завершение Глава государства подчеркнул, что за 35 лет Содружество стало неотъемлемой частью жизни наших государств и народов, и приветствовал предстоящее председательство Узбекистана в СНГ в 2027 году.

На заседании также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.