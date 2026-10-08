Аваза, Туркменистан

Президент Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд.

В павильоне Туркменистана высоким гостям продемонстрировали экспозиции местных бахчевых культур и хлебобулочных изделий, выставку туркменских ковров. Также было показано литературно-музыкальное представление «Огузлар».

Национальный павильон Казахстана включал несколько тематических зон, отражающих богатое историко-культурное наследие и современные достижения нашей страны.

Главы государств ознакомились с процессом приготовления национальных блюд стран – участниц Содружества.

В ходе фестиваля в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств – участников СНГ «Полет скакуна: сила и грация».