Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана

Аваза, Туркменистан

В рамках рабочего визита в Туркменистан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Сердаром Бердымухамедовым.

Глава нашего государства поблагодарил Президента Туркменистана за теплый прием и гостеприимство, отметив высокий уровень казахско-туркменских отношений, основанных на узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

В ходе встречи собеседники подчеркнули положительную динамику развития сотрудничества по всему спектру взаимодействия.

Главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других сферах.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Также рассмотрен график предстоящих совместных мероприятий.