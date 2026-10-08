Аваза, Туркменистан

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении особо подчеркнул символичность сегодняшнего заседания, поскольку оно проходит в год 35-летия Независимости стран Центральной Азии и Азербайджана.

– За эти годы пройден протяженный, сложный, поистине тернистый и в то же время плодотворный путь, вместивший в себя целую эпоху. Мы укрепили суверенитет, сформировали собственные модели развития, заняли достойное место в международном сообществе. Центральная Азия и Азербайджан сегодня по праву считаются центрами роста и геополитического взаимодействия в Евразии. Но самое главное – благодаря мудрости и единству наших братских народов мы живем в мире и согласии. Сплоченность, взаимная поддержка и доверие стали нашей общей стратегической опорой, позволяющей вместе отвечать на вызовы времени. В условиях роста геополитической напряженности, трансформации архитектуры международных отношений и углубления разделительных линий эта тенденция приобретает особую актуальность, – заявил Глава государства.

Президент поделился с участниками Консультативной встречи видением Казахстана по ключевым вопросам дальнейшего взаимодействия в регионе.

– Благодаря совместным усилиям торгово-экономическое измерение с каждым годом наполняется новым содержанием. Растет число совместных предприятий, укрепляются деловые связи, реализуются крупные проекты в промышленности, машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно устраняются торговые барьеры, открываются пункты пропуска на границах, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. Но потенциал внутреннего рынка, как мы понимаем, далеко не исчерпан. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли составил порядка 13 млрд долларов – это около 8% от общего товарооборота наших государств. Поэтому предлагаю поручить правительствам разработать и принять совместный План действий, направленный на увеличение данного показателя хотя бы до 20 млрд долларов с последовательным ростом доли взаимной торговли, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на имеющиеся большие перспективы в работе торгово-логистических комплексов и центров промышленной кооперации, создаваемых в приграничных зонах государств региона.

– В ближайшем будущем можно связать их между собой, чтобы выстроить региональные цепочки добавленной стоимости. У нас имеются все условия для расширения взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики, промышленности и по другим стратегическим направлениям, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру, создает новые возможности для укрепления региональной связанности.

– Завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, в следующем году откроется сообщение по маршруту Бахты – Аягоз. И это достаточно важный маршрут, если не сказать стратегический по-своему характеру. Начата реализация масштабного автодорожного проекта «Арало-Каспийская магистраль», который свяжет Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками. Убежден, что масштабная модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана будет способствовать повышению транзитной роли всего региона. Особое значение придается развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Динамика последних лет наглядно свидетельствует о растущей востребованности этого, как его часто называют, Среднего или Срединного коридора. Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут Север-Юг в сотрудничестве с Россией, – сказал Глава государства.

Президент сообщил, что согласно оценкам Всемирного банка, при реализации всех поставленных инфраструктурных задач к 2040 году грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза.

– Полагаю, что можно было бы обсудить пока на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP, что расширило бы имеющийся потенциал, и это отвечает долгосрочным интересам всех наших государств, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом в своем выступлении Глава государства назвал водную проблематику, которая выступает одним из главных вызовов стабильности в Центральной Азии.

– Перед нами стоит задача разработать новые подходы к управлению трансграничными водными ресурсами. Они должны быть основаны на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов всех государств региона. Отправной точкой формирования новой региональной архитектуры сотрудничества может стать принятие Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Этот проект уже находится на рассмотрении всех сторон. Актуальной представляется инициатива создания Международной водной организации под эгидой Организации Объединенных Наций. Этому предложению можно было бы придать международный, в частности, центральноазиатский характер. Совместная работа по ее продвижению станет нашим общим вкладом в развитие глобальной системы управления водными ресурсами, – заметил Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

– Казахстан последовательно выстраивает целостную экосистему искусственного интеллекта. Принят Закон «Об искусственном интеллекте», реализуется стратегия Digital Qazaqstan, запущены суперкомпьютерные кластеры, действует Международный центр Alem.ai. С учетом исключительной важности этой темы предлагаю рассмотреть возможность подготовки Программы центральноазиатского партнерства по искусственному интеллекту, чтобы все наши научные центры, университеты, технологические компании могли бы обмениваться информацией и опытом, – отметил Глава нашего государства.

Президент Казахстана полагает, что принципиальным условием является безопасное применение нейросетей. Он сообщил, что связанные с этим риски уже становятся предметом серьезного международного обсуждения.

– На мой взгляд, следует приступить к совместной выработке подходов, обеспечивающих контроль над критически важными технологиями. С учетом этого Казахстан предложил разработать Декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии и Азербайджаном, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в условиях глобальной турбулентности первостепенной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе.

– Серьезную угрозу безопасности по-прежнему представляют терроризм, наркобизнес, торговля оружием и людьми, незаконная миграция, организованная преступность и мошенничество. Особую тревогу вызывает риск попадания цифровых технологий в руки злоумышленников, в частности, террористов и наркокартелей. Очевидно, что и наши методы противодействия должны идти в ногу со временем. Весомый вклад в укрепление сотрудничества в этой области вносят регулярные встречи секретарей безопасности государств Центральной Азии. Третья встреча прошла 23-24 апреля в Душанбе. Высоко оцениваем принятую в прошлом году в Ташкенте Концепцию региональной безопасности и стабильности, а также Каталог рисков безопасности и мер их предупреждения. Важно обеспечить их неуклонную и всестороннюю реализацию, – заявил Президент.

Особое внимание в речи Касым-Жомарта Токаева было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. По его словам, стран региона объединяет богатое историко-культурное наследие.

– За последние годы значительно активизировались межкультурные контакты: проводятся выставки, кинофестивали, форумы, памятные мероприятия. Полагал бы необходимым придать этому процессу дополнительный импульс через молодежные обмены, межвузовское и научное сотрудничество, диалог творческой интеллигенции. Естественным продолжением углубления связей становится формирование общего информационного пространства. Как вам известно, Казахстан выступил с инициативой создания регионального телеканала на базе казахстанского телеканала Silk Way, – предложил Глава нашего государства.

Президент считает, что важной составляющей гуманитарного сближения является волонтерское движение.

– Опыт Казахстана в реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан» мог бы получить региональное развитие, объединяя молодежь вокруг общих нравственных и гражданских целей. Поэтому предлагаю провести в 2027 году Молодежный форум по вопросам волонтерства под девизом «Центральная Азия – общая территория добрых дел». Непосредственные контакты между народами расширяются и благодаря росту внутрирегионального туризма, открывающего новые возможности для знакомства с историей и культурой наших стран. Мы предлагаем сформировать общий календарь крупных культурных, научных, спортивных и туристических событий в Центральной Азии и Азербайджане. Это позволит стимулировать взаимные поездки и привлекать зарубежных туристов в рамках комбинированных туров. Все предложенные меры призваны сформировать прочную гуманитарную платформу регионального взаимодействия, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства отдельно остановился на вопросах дальнейшего совершенствования Консультативных встреч.

– На мой взгляд, важно сохранить именно этот формат сотрудничества – как площадки прямого диалога лидеров, свободной от избыточной формализации. Кроме того, считаю, что эффективность нашей работы должна определяться не столько количеством предложений и инициатив, сколько их практической ценностью и результативностью. C 2018 года выдвинуто более 200 инициатив, но лишь незначительная часть этих инициатив была воплощена в жизнь. Как говорится, факты говорят сами за себя. Полагаю возможным, чтобы внешнеполитические ведомства провели инвентаризацию региональных инициатив и определили бы их актуальность и перспективность. Это позволило бы обеспечить дальнейшее эффективное функционирование нашего формата и реализацию достигнутых договоренностей, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

На заседании также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По итогам 8-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики было принято Совместное заявление.