В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева и Государственного министра по торговле Великобритании лорда Анаса Сарвара.

Как подчеркнул Глава государства, наша страна придает особое значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Соединенным Королевством.

– Казахстан и Великобританию связывают конструктивный политический диалог и активные контакты на различных уровнях. Убежден, что у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества – сказал Глава государства.

Как отметил Президент, Соединенное Королевство является одним из ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В 2025 году объем двусторонней торговли увеличился на 83%, превысив 1,6 млрд долларов. В Казахстане сегодня работают свыше 500 британских компаний.

– Развитие торгово-экономических связей требует не только новых проектов и инвестиций, но и людей, способных уверенно работать в международной среде. Именно поэтому я призываю молодое поколение Казахстана быть более открытым миру, расширять свой кругозор и изучать как можно больше языков, прежде всего английский, который сегодня является основным языком международного общения – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи Глава государства передал самые теплые пожелания Премьер-министру Энди Бернэму и пригласил его посетить Казахстан.

В свою очередь лорд Сарвар с удовлетворением отметил поступательное развитие стратегического партнерства с Казахстаном, поблагодарив Президента за поддержку британских бизнес-проектов и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

– Мы с большим интересом следим за динамичным развитием Казахстана и высоко ценим близость наших подходов к ключевым вопросам международной повестки. Нас объединяет приверженность открытому и доверительному партнерству, инновациям, взаимному доверию и свободной торговле. В отношениях с нашими стратегическими партнерами, к числу которых, безусловно, относится Казахстан, мы намерены добиваться конкретных практических результатов, соответствующих высокому уровню наших связей, – сказал Анас Сарвар.

Собеседники отметили важность укрепления гуманитарного сотрудничества, расширения академических обменов и реализации совместных образовательных инициатив. По словам Главы государства, Великобритания традиционно обеспечивает высокий уровень образования и подготовки молодых специалистов.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта.