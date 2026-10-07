Глава государства принял президента Международной федерации шахмат (FIDE) Тимура Турлова

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Тимура Турлова с избранием на пост президента Международной федерации шахмат, подчеркнув, что это свидетельствует о растущем авторитете Казахстана и отечественной шахматной школы на мировой арене.

По словам Главы государства, шахматы для нашей страны имеют особое значение, являясь не только спортивной дисциплиной, но и важным инструментом развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения.

Отмечено, что в последние годы казахстанская шахматная школа демонстрирует устойчивый прогресс. Сегодня этим видом спорта в стране систематически занимаются более 278 тысяч человек. Касым-Жомарт Токаев особо выделил успехи нашей женской сборной, которая на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде завоевала серебряные медали.

Вместе с тем Президент обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед Федерацией шахмат Казахстана. В частности, он указал на необходимость усиления подготовки сборных команд, создания эффективной системы поиска и подготовки молодых талантов, продвижения шахмат в системе образования и развития шахматной инфраструктуры в регионах.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления сотрудничества национальной Федерации с FIDE, в том числе в вопросах повышения квалификации отечественных тренеров и арбитров, реализации совместных образовательных проектов и проведения в Казахстане крупных международных шахматных соревнований.

В завершение Глава государства пожелал Тимуру Турлову успехов в новой ответственной должности.

Глава FIDE Тимур Турлов поблагодарил Президента Казахстана за особое внимание и поддержку развития шахмат, а также проинформировал о перспективах дальнейшей популяризации шахмат в мире, расширения международного сотрудничества и реализации новых проектов с участием национальных шахматных федераций.