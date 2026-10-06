Президент выступил на казахско-оманском бизнес-форуме

В рамках государственного визита Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Казахстан состоялся казахско-оманский бизнес-форум, в котором приняли участие представители ведущих компаний и деловых кругов двух стран.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил, что переговоры на высшем уровне, прошедшие в атмосфере доверия и глубокого взаимопонимания, были открытыми, объективными и по-настоящему содержательными.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Оманом требует укрепления соответствующей договорно-правовой и институциональной базы. В данном контексте Президент указал на важность Договора о взаимной защите инвестиций, который призван обеспечить инвесторам более предсказуемые, прозрачные и надежные условия для реализации проектов.

Отдельное внимание в речи было уделено развитию прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

– Убежден, что создание Казахско-оманского делового совета станет практической платформой для активного взаимодействия между представителями бизнеса, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что общие цели Казахстана и Омана подкреплены эффективными финансовыми механизмами:

– Мы приветствуем подписание соглашения о запуске совместной инвестиционной структуры между АО «Самрук-Қазына» и Управлением инвестиций Омана. Эта важная инициатива позволит мобилизовать финансирование и привлечь дополнительные инвестиции. Мы также видим значительный потенциал для сотрудничества с недавно созданным Международным финансовым центром Омана. Установление прямых отношений между финансовыми институтами двух стран открывает новые возможности и пути для взаимных инвестиций, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на уже имеющемся опыте реализации совместных проектов в ключевых отраслях экономики.

– Мы гордимся нашим успешным и многолетним партнерством в энергетике и горнодобывающей промышленности, которое уже приносит позитивные результаты. Объединение наших возможностей в этих жизненно важных сферах позволит создавать новые совместные предприятия, обеспечивающие долгосрочное процветание обеих стран, – предложил Президент.

Далее в выступлении был отмечен значительный потенциал взаимодействия в транспортно-логистической сфере.

– Мы рассматриваем Оман как важного транзитно-логистического партнера, принимая во внимание его стратегическое географическое положение, развитую портовую инфраструктуру и выход на рынки Ближнего Востока и Африки. В свою очередь Казахстан обладает значительными природными ресурсами, развитой промышленной базой и занимает стратегическое положение на формирующихся транспортных маршрутах, связывающих Азию и Европу, а также конкретными планами по развитию транспортной взаимосвязанности, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также призвал укреплять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

– Моя страна, располагающая обширными сельскохозяйственными угодьями, готова стать надежным партнером в обеспечении долгосрочной продовольственной безопасности всего региона Залива, – заявил Президент.

В завершение Глава государства назвал ключевой задачей на данном этапе наполнение конкретным содержанием договоренностей, достигнутых на политическом уровне, и превращение экономических контактов в ключевую опору казахско-оманского партнерства.

– Призываю предпринимателей Казахстана и Омана в полной мере использовать возможности Делового совета для установления партнерских связей, разработки перспективных проектов и расширения взаимных инвестиций. При активном участии наших деловых кругов мы сможем вывести экономические отношения на новый уровень, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили управляющий МФЦА Ренат Бектуров, председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и президент Oman Investment Authority Абдулсалам бен Мухаммед Аль-Муршиди.