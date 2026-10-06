Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в нашу страну с государственным визитом.

В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны Казахстана и Омана.

Затем главы государств прошли в Каминный зал на встречу в узком составе.

Приветствуя высокого гостя, Президент назвал первый визит руководителя Омана в Казахстан историческим событием.

– Ваше Величество! Для меня большая честь и удовольствие принимать Вас с государственным визитом в Казахстане – первым в истории визитом Султана Омана в нашу страну. Убежден, что этот визит имеет историческое значение, поскольку Вы открываете новую страницу многогранного сотрудничества между нашими странами, которое необходимо активизировать и вывести на новый уровень. Как мы уже отмечали, существует огромный потенциал взаимного сотрудничества, который необходимо раскрыть и в полной мере реализовать, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что приложит усилия для того, чтобы Казахстан стал для Омана надежным партнером.

– Оман пользуется большим уважением в Казахстане. Сегодня многие наши граждане посещают Вашу прекрасную страну. Вместе с тем немало казахстанцев еще не побывали в Маскате и других городах Омана. Разумеется, с запуском дополнительных прямых коммерческих авиарейсов между нашими странами наши граждане станут гораздо активнее посещать Вашу страну. Также проинформирован, что в рамках Вашего визита состоялась церемония подписания важного соглашения, касающегося нефтяного месторождения Дунга. Думаю, это также является свидетельством нашей взаимной заинтересованности и готовности двигаться вперед, а также символом совместного прогресса, – сказал Глава государства.

В свою очередь Султан Омана выразил благодарность Президенту Казахстана за оказанное гостеприимство.

– За последние три десятилетия наши связи действительно значительно продвинулись и укрепились. Наш сегодняшний визит призван закрепить достигнутые результаты и вывести двусторонние отношения на новый уровень. В ходе визита мы подпишем несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Уверен, что при Вашей поддержке мы сможем выстроить очень прочные контакты в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Мы хотели бы, чтобы все больше граждан Омана посещали Казахстан, а также чтобы больше граждан Казахстана приезжали в Оман. Позвольте еще раз поблагодарить Вас, г-н Президент, за оказанное гостеприимство. Надеюсь также в самое ближайшее время увидеть Вас в Маскате, – подчеркнул Хайсам бен Тарик Аль Саид.