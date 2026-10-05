Глава государства встретил в столичном аэропорту Султана Омана

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт Султана Омана сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.

На летном поле в честь высокого гостя был выстроен почетный караул и президентский оркестр.

Далее в зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа между лидерами двух стран.

Глава государства приветствовал визит Султана Омана, подчеркнув его историческое значение для развития двусторонних отношений.

– Оман хорошо известен как успешное государство, добившееся значительных результатов в экономическом развитии, а также играющее весьма активную и конструктивную роль в качестве международного посредника. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом не только в своем регионе, но и далеко за его пределами, в том числе в Казахстане. Убежден, что партнерство между нашими странами имеет значительный потенциал, который предстоит в полной мере раскрыть и эффективно реализовать, – сказал Президент.

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры будут содержательными и успешными.

Программа визита предусматривает переговоры на высшем уровне, подписание ряда важных документов, а также участие глав государств в работе казахско-оманского бизнес-форума.