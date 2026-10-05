Национальный совет по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан создан Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2023 года № 115 (далее – Национальный совет).

Основными задачами Совета являются:

- выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, в том числе по развитию деятельности действующих академий наук Республики Казахстан;

- анализ эффективности реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности;

- обсуждение иных важных вопросов политики государства в отношении науки и научно-технической деятельности.

Для реализации основных задач, Совет осуществляет следующие функции:

1) рассматривает предложения по совершенствованию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности;

2) рассматривает и обсуждает проекты нормативных правовых актов по вопросам государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, участвует в подготовке официальных документов Президента Республики Казахстан по вопросам науки и техники;

3) привлекает представителей государственных органов, общественности, неправительственных организаций, политических партий, средств массовой информации к обсуждению вопросов, затрагивающих государственную политику в области науки и научно-технической деятельности;

4) в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти, неправительственными организациями, а также со средствами массовой информации;

5) сотрудничает с международными организациями по вопросам науки и техники.

Национальный совет является консультативно-совещательным органом для выработки стратегических подходов к развитию науки и технологий.

Состав Совета утверждается Президентом Республики Казахстан.

Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета, которые участвуют в его работе на общественных началах.

Состав Совета формируется из числа членов Правительства Республики Казахстан, руководителей государственных органов, государственных и общественных деятелей, ученых сроком на три года.

Председатель Совета:

1) осуществляет общее руководство Советом, председательствует на его заседаниях;

2) распределяет поручения между членами Совета;

3) определяет повестку дня и подписывает протоколы заседаний Совета;

4) рассматривает предложения членов Совета по совершенствованию его деятельности и другим вопросам, входящим в компетенцию Совета;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами, поручениями Президента Республики Казахстан и настоящим Положением.

Секретарь Совета:

1) осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета, вносит на рассмотрение председателя проект повестки дня заседаний;

2) направляет материалы, требующие заключения, экспертной группе Совета или соответствующим государственным органам;

3) оповещает членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

4) заверяет своей подписью выписки из протоколов заседаний Совета;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете.

Рабочим органом Совета является Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Рабочий орган Совета:

1) осуществляет информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение работы Совета;

2) запрашивает и получает от государственных органов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;

3) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Совета.

Заседания Совета созываются его председателем по мере необходимости.

Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его членов.

Решения Совета принимаются открытым голосованием не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на его заседании.

По решению председателя на заседания Совета могут приглашаться депутаты Парламента, представители государственных органов, политических партий и неправительственных организаций, не входящие в состав Совета, ученые и независимые эксперты. Приглашенные на заседание Совета лица в голосовании не участвуют.

Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель.

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, направляются соответствующим государственным органам.