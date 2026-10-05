Глава государства провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Таджикистана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Президент Казахстана отметил исторический вклад Эмомали Рахмона в становление суверенного Таджикистана, обеспечение мира и согласия в стране, его долгосрочного прогресса.

Глава нашего государства дал высокую оценку роли лидера Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, основанных на многовековых узах дружбы и взаимной поддержке.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон с удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних отношений. Подчеркнута важность дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества по всему спектру межгосударственного взаимодействия.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих встреч.