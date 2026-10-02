Глава государства выступил на первом международном конкурсе фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта, Astana AI Film Festival.

В своей речи Президент отметил эксклюзивность данного фестиваля.

– Astana AI Film Festival – это уникальный, не имеющий аналогов проект, в рамках которого свои творческие способности и таланты демонстрируют инициативные, образованные, новаторски мыслящие и созидательные граждане. Это своего рода состязание острых умов и смелых инициатив. Современная эпоха – это время знаний, науки и инноваций. Искусственный интеллект привносит фундаментальные изменения во все сферы мировой экономики. Одним словом, технологический прогресс приобрел поистине глобальный масштаб, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал кинофестиваль Astana AI Film Festival наглядным свидетельством стремительного развития креативных индустрий в нашей стране. По его словам, принимаются конкретные меры для формирования целостной экосистемы в данной сфере, а талантливым гражданам оказывается всесторонняя поддержка.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на необходимости ответственного применения искусственного интеллекта.

– Сегодня, когда технологии развиваются беспрецедентными темпами, многие политики, ученые и лидеры технологической отрасли выражают обеспокоенность растущими возможностями искусственного интеллекта и рисками его неконтролируемого использования. В то же время очевидно одно: эта тенденция необратима. Думаю, с этим никто не станет спорить. На протяжении всей истории человечества огонь Прометея рассматривался одновременно и как символ прогресса, и как источник разрушительной силы. В этой связи можно привести пример ядерной энергетики. Поэтому мы должны уделять первостепенное внимание вопросам безопасности и выработать общие правила игры для ответственного развития и применения искусственного интеллекта, чтобы обеспечить безопасное будущее для молодого поколения. Вместе с тем мы должны сделать все возможное, чтобы раскрыть огромный творческий потенциал технологий будущего. Именно в этом заключается главная идея фестиваля искусственного интеллекта в кино, – подчеркнул он.

По словам Главы государства, новые возможности искусственного интеллекта открывают широкие горизонты для развития потенциала молодежи.

– Сегодня даже небольшие творческие команды могут составить достойную конкуренцию крупным студиям. Для производства фильмов творческим людям и съемочным группам уже не нужно обивать пороги продюсерских компаний или искать спонсоров. Вход на рынок значительно упростился. С одной стороны, это повышает конкуренцию, а с другой, открывает дорогу для самореализации по-настоящему талантливым людям. И это качественное изменение ситуации, которую мы обязаны использовать максимально эффективно в атмосфере единения креативного сообщества. Конечно, искусственный интеллект не заменит искру Творца, но может стать незаменимым инструментом для всех, кто связал свою жизнь с творчеством, – сказал Президент.

В завершение своего выступления Глава государства обратился к участникам международного конкурса Astana AI Film Festival, выразив уверенность, что данный проект откроет новые возможности для талантливых и амбициозных людей и будет способствовать развитию мировых креативных индустрий.

– Проведение в Астане столь масштабного международного мероприятия неслучайно. Казахстан – страна молодежи. Средний возраст населения составляет 33 года. Я считаю казахстанскую молодежь образованной, стремящейся к знаниям, открытой новым идеям и обладающей прогрессивным мышлением. Доброе и уважительное отношение ко всем людям, неприятие их разделения по каким-либо признакам – это благородные качества, присущие нашему народу. Думаю, это хорошо известно и признается мировой общественностью. Так, на сегодняшний фестиваль поступило более 8 тысяч заявок из 125 стран мира. Свои работы представили граждане США, Индии, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Индонезии, Японии, Бразилии, Франции и других государств. В этой связи хотел бы особо отметить, что в состав жюри вошли всемирно известные специалисты в сфере искусства и технологий, за что я им искренне признателен. Уверен, что перед участниками конкурса откроются возможности для обмена опытом и реализации в будущем совместных проектов, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе церемония открытия также выступили основатель международного фестиваля Astana AI Film Festival Алмас Жали, генеральный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов, основатель Network School Баладжи Шринивасан, участник фестиваля Джамин Таскер и председатель жюри международного фестиваля Astana AI Film Festival Одри Азуле.