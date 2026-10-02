Глава государства принял министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена

В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева и министра иностранных дел Королевства Дания Ларса Лёкке Расмуссена, который прибыл в Астану с официальным визитом.

Как подчеркнул Глава государства, Дания является надежным партнером Казахстана в Северной Европе и Европейском Союзе. В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

– Мы рассматриваем Данию как авторитетную и влиятельную страну Европы и как надежного партнера. Убежден, что наши отношения обладают огромным потенциалом, который необходимо раскрыть при условии, что обе стороны будут активно и целенаправленно работать в этом направлении, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В рамках встречи отмечена положительная динамика развития торгово-экономических и инвестиционных контактов. При этом, по словам Президента, сохраняется значительный нереализованный потенциал для углубления взаимодействия.

Глава государства приветствовал запуск флагманского инвестиционного проекта компании Carlsberg в Алматинской области, высоко оценив его вклад в развитие пищевой промышленности Казахстана.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Дании поздравил Казахстан с предстоящим 35-летием Независимости и отметил значительные успехи страны, достигнутые за эти годы.

Он также подтвердил заинтересованность датской стороны в дальнейшем укреплении политического диалога и наращивании торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

– Казахстан является ведущей экономикой Центральной Азии. Датские компании уже широко представлены здесь, а интерес к дальнейшему расширению связей растет, – заявил Ларс Лёкке Расмуссен.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, критических минералов, сельского хозяйства и водной безопасности.