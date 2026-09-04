Вице-Президент провел встречу с руководителями фракций Курултая

Вице-Президент Республики Казахстан Ерлан Карин провел встречу с руководителями пяти фракций политических партий в Курултае.

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Әділет» Ербол Адаев, руководитель фракции партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, руководитель фракции партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции партии «Ақ жол» Дания Еспаева, руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, а также руководитель Представительства Президента в Курултае Мурат Кайырбек.

Ерлан Карин отметил, что состав Курултая представлен новыми лицами и состоит из профессионалов своего дела, высококвалифицированных специалистов из различных общественных сфер и отраслей экономики.

– В своем выступлении на открытии первой сессии Курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил ключевые направления законотворческой работы, отметив ряд приоритетных законопроектов. Президент также анонсировал, что в скором времени он обнародует ежегодное Послание народу Казахстана. Как видите, нас с вами ждет очень насыщенная повестка. Мы также заинтересованы в совместном изучении и анализе вопросов, которые поднимались избирателями в ходе прошедшей электоральной кампании. В этой связи нам с вами очень важно поддерживать постоянный содержательный диалог. Мы готовы к открытому конструктивному сотрудничеству и совместной работе по реализации общих целей и задач, – отметил Ерлан Карин.

В свою очередь руководители партийных фракций поделились планами по законодательной реализации отдельных президентских инициатив и своих предвыборных программ, выразив уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии.