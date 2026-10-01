На День пожилых людей собрались ветераны со всей Акмолинской области

В Кокшетау прошла встреча, объединившая представителей старшего поколения со всех районов и городов Акмолинской области. Мероприятие было приурочено ко Дню пожилых людей и стало возможностью не только поздравить ветеранов с праздником, но и выразить признательность за их многолетний труд, жизненный опыт и вклад в развитие страны.

Для гостей подготовили специальную программу. Они побывали на набережной «Жағалау», посетили спортивный комплекс Kokshe Arena и Центр активного долголетия. Одним из значимых событий дня стало участие в церемонии открытия обновленного железнодорожного вокзала Кокшетау, где завершилась масштабная реконструкция объекта.

В завершение состоялась встреча с акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым. Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил особую роль старшего поколения в истории независимого Казахстана.

«Ваше поколение внесло огромный вклад в становление и развитие Независимого Казахстана, а жизненный опыт и преданность своей стране навсегда останутся в истории нашей Родины.

Сегодняшние достижения региона во многом стали возможны благодаря вашему труду. Глава государства неоднократно подчеркивает важность сохранения и передачи подрастающему поколению таких ценных качеств, как трудолюбие, ответственность, инициативность и преданность своему делу», – отметил Марат Ахметжанов.

Особое место во встрече заняло чествование тех, кто многие годы посвятил себя труду. За добросовестную работу и значимый вклад в развитие трудовой сферы медалью «Еңбек ардагері» награждены Рашид Гайнуллин, Бейсембай Найкин и Галина Автаева. Семья Жанибековых получила поздравления с золотой свадьбой. Благодарственные письма также были вручены ряду представителей старшего поколения.

Теплую атмосферу встречи дополнила концертная программа. Для гостей выступили творческие коллективы, подарив им праздничное настроение и возможность провести этот день в кругу единомышленников.

Сегодня в Акмолинской области проживает более 118 тысяч пенсионеров. Ветеранское движение представлено 20 районными и городскими советами и объединяет 855 первичных организаций. Среди старшего поколения – один ветеран Великой Отечественной войны, около 2,5 тысячи тружеников тыла, а также Герои Социалистического Труда и Герои Труда Казахстана.