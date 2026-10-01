В Кокшетау состоялось открытие обновленного железнодорожного вокзала. Он стал завершающим объектом масштабной программы по обновлению железнодорожной инфраструктуры Акмолинской области. В торжественном мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов.

Выступая на церемонии, аким области отметил, что развитие железнодорожной инфраструктуры является частью задач, поставленных Главой государства.

«Наш Президент в Послании народу Казахстана особо отметил стратегическое значение транспортно-логистического сектора, подчеркнув: «Мы должны оставить следующим поколениям граждан автомобильные и железнодорожные магистрали высокого уровня, эффективно работающие аэрохабы, железнодорожные вокзалы, морские порты». Сегодня мы открываем не просто отремонтированное здание. Мы открываем современное пространство, ориентированное прежде всего на человека. Самое главное – нам удалось сохранить узнаваемый архитектурный облик вокзала Кокшетау и его историческую целостность, одновременно наполнив его современным содержанием», – сказал Марат Ахметжанов.

В Акмолинской области эта задача получила конкретное воплощение: в рамках программы приведены в современный вид все 16 объектов. Это наибольшее количество железнодорожных вокзалов, обновленных в рамках одной региональной программы.

Особое место в этом перечне занимает Кокшетау. Здание вокзала было построено в 1981 году, а последний капитальный ремонт проводился более 20 лет назад. Сегодня его пространство полностью преобразилось, при этом архитектурный облик, знакомый нескольким поколениям горожан, удалось сохранить.

Ежедневно вокзал обслуживает около 1 800 пассажиров. Отсюда жители региона отправляются в другие города, сюда приезжают гости и туристы. Через Кокшетау проходит один из важных маршрутов в сторону туристической зоны Бурабай, поэтому объект имеет значение не только для транспортного сообщения, но и для туристической привлекательности региона.

В ходе реконструкции обновлены фасад, внутренние помещения, входные группы, инженерные системы и пассажирская инфраструктура. Созданы современные залы ожидания и информационные зоны, предусмотрены гостиничные помещения и условия для маломобильных граждан.

Ключевым элементом проекта станет надземный переход к платформам, работы по которому продолжаются. Вокзал также оснащен лифтами и эскалаторами, создана безбарьерная среда. Благоустроена и привокзальная территория площадью 0,75 га –обустроены пешеходные зоны, озеленение и освещение.

«Больше года вокзал был на ремонте, и теперь особенно приятно увидеть, каким он стал. Всё выглядит современно, аккуратно, стало намного уютнее и удобнее. Для нас, жителей Кокшетау, это важное место – отсюда начинаются поездки, здесь встречаем родных и гостей, во многих семьях есть железнодорожники. Очень рада, что после модернизации вокзал вновь открыт и получил новую жизнь», – поделилась впечатлениями жительница города Жанар Альмагаметова.

Открытие обновленного вокзала в Кокшетау стало финальной точкой масштабной работы, охватившей всю область. За время реализации программы современные условия созданы на объектах в Кокшетау, Щучинске, Атбасаре, Акколе, Макинске, Есиле, Ерейментау, Державинске, а также на станциях и в населенных пунктах Жаксы, Жалтыр, Аршалы, Шортанды, Никольское, Еркиншилик, Сарыоба и Уленты.