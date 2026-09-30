В Кокшетау продолжается строительство современной многопрофильной больницы на 630 коек, которая объединит пять медицинских организаций города.

Это крупнейший инфраструктурный проект, который позволит жителям Акмолинской области и северного региона получать сложные операции, высокотехнологичную диагностику и специализированное лечение, не выезжая в республиканские центры. Ввод больницы в эксплуатацию запланирован на май 2027 года.

С ходом строительства в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Сегодня готовность объекта составляет 76%, до конца текущего года планируется выполнить 90% строительных работ.

Новая больница станет одним из крупнейших медицинских комплексов страны. Здесь разместятся онкологический и перинатальный блоки на 120 коек каждый, хирургический блок с 19 операционными, дневной стационар и консультативно-диагностический центр на 500 посещений в смену.

Комплекс будет оснащен современным оборудованием, включая три компьютерных томографа, МРТ мощностью 3 Тесла, три ангиографа и линейный ускоритель для лучевой терапии.

В стационаре будут оказывать помощь по направлениям: кардиология, нейрохирургия, неврология, травматология и другие направления. Также предусмотрены инсультный центр, отделение реабилитации и вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов.

«Это один из крупнейших проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении Казахстана за последние 15–20 лет. Для нас принципиально важно не только своевременно завершить строительство, но и обеспечить больницу современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Мы будем максимально сопровождать проект на всех этапах», - отметила министр.

Подготовка медицинских кадров для нового комплекса началась еще в прошлом году. После ввода больницы в эксплуатацию сюда планируется перевести пять медицинских организаций Кокшетау, работающих сегодня в устаревших зданиях. На базе комплекса будет создано около 1500 рабочих мест.

Отдельное внимание в ходе поездки министр уделила развитию медицинской инфраструктуры региона. В Акмолинской области уже завершено строительство и введены в эксплуатацию 38 объектов в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». До конца года планируется завершить модернизацию межрайонных больниц.

Кроме того, в регионе расширяется доступ к специализированной медицинской помощи. С начала года открыты отделения нефрологии, гематологии и ревматологии.

Строительство больницы в Кокшетау является частью масштабной программы обновления медицинской инфраструктуры по поручению Главы государства. В текущем году по стране ведется строительство более 50 объектов здравоохранения, на которые предусмотрено свыше 108 млрд тенге.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения