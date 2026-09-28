$506 млн инвестиций: в Акмолинской области появятся три ВЭС и модернизированный элеватор

В Алматы на Инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» в присутствии Главы государства аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подписал два соглашения с представителями китайского бизнеса. Один документ касается строительства трех ветровых электростанций, второй – завершения модернизации зернохранилища в Жаксынском районе.

Акмолинская область – один из крупнейших аграрных регионов страны и одновременно одна из площадок, где активно развивается «зеленая» энергетика. Около пятой части всей электроэнергии, вырабатываемой в области, приходится на возобновляемые источники.

Одно из соглашений Марат Ахметжанов подписал с директором SUNGROW Renewable Development Co., Ltd. Сюй Минфэном. Китайская компания планирует построить в области три ветровые электростанции мощностью 300, 100 и 50 МВт. Суммарная мощность объектов составит 450 МВт, а инвестиции – до $500 млн.

Крупнейшую станцию на 300 МВт разместят в Есильском районе. Еще две, общей мощностью 150 МВт, появятся в Зерендинском районе. Строительство рассчитано на 2026–2028 годы. После запуска станций будет создано более 25 постоянных рабочих мест.

«Подписанное сегодня соглашение является важным шагом в развитии отношений между Казахстаном и Китаем. С компанией SUNGROW мы давно и успешно сотрудничаем. В 2023 году в Аршалынском районе были реализованы проекты в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью 221 МВт. Объем инвестиций составил более 100 млрд тенге. Новый проект позволит увеличить мощности возобновляемой энергетики, привлечь частные инвестиции и создать новые рабочие места. Акимат будет сопровождать проекты на всех этапах», – сказал аким области.

К строительству уже подготовились: земельные участки оформлены, проектно-сметная документация разработана, государственная экспертиза пройдена. Строительно-монтажные работы планируют начать в октябре 2026 года.

Еще один проект связан с переработкой зерна. Марат Ахметжанов обсудил с представителями китайской East Hope Group завершение модернизации зернохранилища в селе Казахское Жаксынского района. Инвестор приобрел действующий элеватор и сейчас реконструирует его. После завершения работ предприятие сможет принимать, хранить и перерабатывать пшеницу, а также выпускать до 100 тыс. тонн кормовой муки в год.

В проект вложат $6 млн. Сейчас строительные работы выполнены примерно на 80%. После выхода предприятия на полную мощность здесь появятся 30 постоянных рабочих мест. Запустить обновленный объект планируют в октябре этого года.