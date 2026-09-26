Три акмолинца удостоены государственных наград на форуме «Еңбек – Ел мұраты»

Три работника промышленных предприятий Акмолинской области удостоены государственных наград за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие экономики страны. От имени Президента Республики Казахстан награды им вручил Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках республиканского форума «Еңбек – Ел мұраты», посвященного Дню труда, который состоялся в Астане.

В числе награжденных – специалисты из Степногорска, Атбасара и района Биржан сал, посвятившие своей профессии от 33 до 43 лет.

Орденом «Құрмет» награжден станочник АО «Степногорский подшипниковый завод» Константин Башкиров. Его общий трудовой стаж составляет 43 года.

Еще одним обладателем ордена «Құрмет» стал слесарь рудника «Семизбай» ТОО «Семізбай-U» Оралбай Кусаинов, посвятивший профессии 33 года.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награжден токарь филиала «Атбасарский электровозоремонтный завод» ТОО «Қамқор Локомотив» Есен Султанов. Его общий трудовой стаж составляет 40 лет.