Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с жителями Атбасарского района, чтобы обсудить итоги уборочной кампании, развитие инфраструктуры и городской среды, а также перспективы улучшения социальной сферы.

Глава региона отметил, что Атбасарский район входит в число лидеров области по посевным площадям. В этом году здесь засеяно 474,2 тыс. гектаров, при этом площадь масличных культур увеличена втрое – до 50 тыс. гектаров.

Район стал одним из первых в области, завершивших уборочную кампанию по зерновым. На площади 397,5 тыс. собрано свыше 635 тыс. тонн зерна при средней урожайности 16 ц/га. Одними из первых справились с уборкой и обеспечили урожайность выше среднерайонного значения хозяйства «Новосельское», «Шуйское-ХХI», «Шыңғыс-1», «Алтындан» и «Әріп-Агро».

«В этом году объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей района увеличен в 1,7 раза – до 19 млрд тенге. Средства направляются на льготное кредитование, субсидирование и обновление сельхозтехники. Наша задача – чтобы государственная поддержка и инвестиции превращались в конкретный результат: новые производства, рабочие места, современную инфраструктуру и комфортные условия для жизни людей», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Отдельно обсуждалось развитие инфраструктуры и городской среды. Аким области отметил, что специалисты центра урбанистики провели исследования, выявили причины оттока населения и сформулировали рекомендации по изменению Атбасара.

«В ближайшем будущем город изменится – здесь нужен Дворец спорта, кинотеатр, спортивно-досуговый центр, комфортная набережная, прогулочная зона. Но работу необходимо вести совместно с общественниками. В таком случае Атбасар сможет стать образцом для других районных центров», – сказал глава региона.

На ремонт дорог в этом году направлено 888,1 млн тенге, отремонтирован участок протяженностью 14,6 км на автодороге «Атбасар–Сочинское», начат ремонт улиц в селе Сочинское. В Атбасаре открыт новый железнодорожный вокзал.

Продолжается работа по модернизации социальной инфраструктуры. После ремонта главного корпуса межрайонной больницы и оснащения ее современным диагностическим оборудованием завершен капитальный ремонт детского отделения. В палатах и санитарных помещениях проведено обновление, улучшены освещение и вентиляция. Также завершается строительство пристройки для размещения аппарата МРТ.

Отдельное внимание уделено кадровому обеспечению. Только в этом году в район прибыли 22 молодых врача. Для специалистов, прибывающих в сельскую местность, предусмотрена господдержка в размере 8,5 млн тенге. Решен вопрос с обеспечением врача и автомобилем скорой помощи для села Сочинское.

В ходе встречи граждане задавали вопросы, связанные с обеспечением жильём, все обращения будут взяты на контроль. Также прошел приём граждан по личным вопросам, в рамках которого жители смогли получить ответы на интересующие их вопросы.