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Назначен руководитель Управления образования Акмолинской области

Распоряжением акима Акмолинской области Айгерим Болатовна Кошанова назначена руководителем Управления образования Акмолинской области.

Айгерим Кошанова окончила Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова и Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность в сфере образования начала в 2008 году в качестве учителя химии и биологии Ортаагашской средней школы Зерендинского района.

В разные годы работала учителем химии школы-гимназии №17 города Кокшетау, учителем биологии и химии, заместителем директора по учебной работе экологической школы-гимназии №13, а также заместителем директора по учебно-воспитательной работе IT-лицея имени Аль-Фараби.

В 2021–2024 годах занимала должность директора IT-лицея имени Аль-Фараби города Кокшетау. В 2024–2025 годах работала исполняющей обязанности директора, а затем директором школы-гимназии №20 города Кокшетау.

До назначения руководителем Управления образования Акмолинской области Айгерим Кошанова возглавляла отдел образования по городу Кокшетау Управления образования Акмолинской области.