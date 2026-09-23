В Атбасаре после реконструкции открылся новый железнодорожный вокзал

В городе Атбасаре состоялось открытие нового железнодорожного вокзала, возведенного на месте здания 1956 года постройки. В торжественной церемонии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

«Прежнее здание вокзала стало частью истории города. На протяжении семи десятилетий оно встречало и провожало поколения атбасарцев. Хочу выразить искреннюю благодарность проектировщикам, строителям, техническим специалистам и всем, кто принимал участие в реконструкции. И, конечно, спасибо жителям города за терпение и понимание в период проведения работ», – сказал глава региона.

Новый вокзал возведен учетом современных строительных норм, требований безопасности и потребностей пассажиров. В рамках проекта полностью обновлены инженерные сети и оборудование, преобразован перрон, также предусмотрено благоустройство привокзальной площади. Особое внимание уделено обеспечению безбарьерной среды для людей с особыми потребностями. Ежегодно пассажиропоток вокзала составляет свыше 100 тысяч человек.

Непосредственное участие в работе принимал общественный совет. Подрядная организация и заказчики прислушивались к мнению жителей города, учитывали их предложения.

«В соответствии с поручением Главы государства в Казахстане реализуется масштабная программа по модернизации 124 железнодорожных вокзал. Уверен, что обновлённый вокзал Атбасара, через который проходят 16 пассажирских поездов, станет важной частью современной транспортной инфраструктуры города и принесёт реальную пользу его жителям», – подчеркнул председатель комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Нуржан Кельбуганов.

Напомним, в регионе в рамках поручения Главы государства проводится модернизация 16 железнодорожных вокзалов – это наибольшее количество среди регионов Казахстана. Атбасарский вокзал стал 15-м обновленным объектом, завершающим станет железнодорожный вокзал областного центра.