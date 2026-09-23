Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с жителями Жаксынского района. В центре внимания – развитие агропромышленного комплекса, инфраструктуры и социальной сферы.

Жаксынский район остается одним из ведущих аграрных регионов области. В этом году здесь засеяно 500 тыс. гектаров – около 9% посевной площади области. Отдельно отмечено увеличение площадей масличных культур: за два года они выросли в 11 раз – до 48 тыс. гектаров. На поддержку сельхозтоваропроизводителей направлено 18,5 млрд теңге, что на треть больше показателя прошлого года.

«Государственная поддержка – это не только помощь, но прежде всего доверие и ответственность. Необходимо обеспечить эффективное использование средств и конкретный результат – рост производства, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Хотелось бы отметить работу к/х «Еркіндік Агро», одними из первых завершивших уборку. ТОО «Кийма Агро» и «Алекс-агро 2004» показали хорошую урожайность – 15 ц/га», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Значительные средства направлены на развитие транспортной инфраструктуры. В текущем году на семь дорожных проектов выделено свыше 11,6 млрд теңге. Завершен ремонт 29 км дороги Жаксы – Атбасар, продолжается капитальный ремонт трассы Жаксы – Чистополье протяженностью 58,5 км, что значительно сократит расстояние до областного центра. Также глава региона обещал в следующем году выделить средства на строительство моста в селе Казахстан, где у аграриев находятся значительные посевные площади.

«Важность строительства объектов культуры и социальной сферы в регионах нередко подчеркивает Глава государства. При этом ответственность не должна лежать только на акиматах. Большую роль на всех этапах строительства должны играть советы общественного контроля, в состав которых входят депутаты и активисты. Необходимо наладить эффективное взаимодействие с МИО для достижения общей цели. Сейчас в районе строится центр молодежи, который может стать хорошим примером», – подчеркнул глава региона.

По итогам встречи Марат Ахметжанов поручил продолжить системную работу по развитию АПК, привлечению инвестиций, расширению переработки, улучшению дорожной и социальной инфраструктуры.

Диалог с населением продолжился на личном приеме граждан.