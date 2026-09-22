В селе Жаксы открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В селе Жаксы Акмолинской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. С долгожданным событием жителей Жаксынского района поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

«Новый ФОК стал первым в районе спортивным объектом с собственным бассейном. Теперь у жителей райцентра появилась возможность круглогодично заниматься плаванием, укреплять здоровье и вести активный образ жизни. Особенно это важно для детей и молодежи, им есть с кого брать пример: на днях в XX летних Азиатских играх в Японии соревнованиях по ММА золотую медаль завоевал наш Шыныбаев Кыдырбек, Арлан Жанабай завоевал бронзовую медаль в индивидуальном триатлоне среди мужчин», – отметил Марат Ахметжанов.

В многофункциональном спортзале предусмотрена возможность заниматься игровыми видами спорта – футболом, баскетболом, волейболом. Для любителей силовых нагрузок работает тренажерный зал.

Аким области подчеркнул, что Жаксынский район традиционно славится спортсменами, добивающимися высоких результатов. На республиканской, азиатской и мировой спортивных аренах известны имена чемпионов и призеров Азии по греко-римской борьбе Дамира Зарлыханова, Азиза и Ислама Гасымовых, а также чемпионки мира по боксу среди женщин Дины Жоламан и других талантливых спортсменов.

Также в ходе рабочей поездки Марат Ахметжанов посетил обновленный вокзал. В ходе реконструкции полностью заменены фасад, кровля, инженерные сети и внутренняя отделка здания. Особое внимание уделено удобству пассажиров с инвалидностью. С марта здесь останавливается ещё один пассажирский поезд. Теперь их пять, а пассажиропоток достигает 80 человек в сутки.