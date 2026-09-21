В Акмолинской области открыт автомобильный мост через реку Есиль

В Акмолинской области открылся автомобильный мост через реку Есиль, построенный АО «НК «ҚазАвтоЖол» на дороге республиканского значения Жаксы – Есиль – Бузулук.

Строительство объекта продолжалось около трех лет. До этого движение осуществлялось по старому мосту, построенному ещё в 1968 году, и признанному аварийным.

«Для жителей Есиля эта дорога имеет большое значение. Мы регулярно пользуемся этим направлением, поэтому хорошо знаем, насколько важны безопасность и надежность дорожного сообщения. Обновленная дорога заметно улучшит условия для водителей и пассажиров», – отметил житель города Есиль Виктор Казимиров.

Длина моста составляет 255 метров и обеспечивает безопасное и комфортное движение транспорта. Вместе с подъездными путями строительная длина объекта превышает 2 километра.

«Особое внимание уделено системной работе по улучшению состояния автодорог республиканского значения в Акмолинской области. В целом по региону ежегодно порядка 60 миллиардов теңге направляется на реализацию проектов среднего ремонта автомобильных дорог в рамках поручения Главы государства по увеличению охвата дорожной сети средним ремонтом», – доложил директор Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Хамзат Султанов.

За последние три года показатель нормативного состояния республиканских автомобильных дорог в Акмолинской области увеличился с 89% до 96%.