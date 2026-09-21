Распоряжение акима Акмолинской области

Распоряжением акима Акмолинской области Ахметжанова М.М. от 21 сентября 2026 года Талгат Аманбаевич Ерсеитов назначен акимом города Степногорска.

До нового назначения Талгат Ерсеитов занимал должность акима Астраханского района, которую возглавлял с ноября 2023 года.

Трудовую деятельность в системе местного государственного управления начал в Астраханском районе. В 2009–2012 годах работал заместителем акима района, в 2012–2017 годах — акимом Астраханского района.

В 2017–2019 годах занимал должность акима Есильского района, в 2019–2023 годах — акима Буландынского района.