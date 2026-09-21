Село Кызылсуат Целиноградского района подключили к природному газу

В селе Кызылсуат Целиноградского района состоялось долгожданное событие – населенный пункт подключили к природному газу. Жителей села поздравил первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

«Это очередной результат реализации в районе программы газификации населенных пунктов, обозначенной Главой государства. Сегодня для жителей Кызылсуата знаменательный день. Приход природного газа – это не только удобство и комфорт, но и новый этап развития села. В настоящее время голубым топливом обеспечены 9 населенных пунктов района, работа в этом направлении будет продолжена», – отметил Ельдос Рамазанов.

В рамках первой очереди в Кызылсуате проложено 32 километра газопровода, установлены один блочный и четыре шкафных газорегуляторных пункта. Всего предусмотрено строительство 65,5 км сетей, благодаря чему возможность подключения к газоснабжению появится у 600 абонентов. Завершение второй очереди запланировано до конца года.

«Для нас это действительно важное событие. Газ значительно облегчит нашу повседневную жизнь, сделает быт удобнее. Теперь не нужно постоянно думать о заготовке топлива. Очень рады, что в нашем селе появились условия для комфортной жизни. Быт постепенно налаживается, и мы чувствуем, что наше село развивается. Для каждой семьи это большая перемена к лучшему», – поделилась жительница села Гульнар Султанбекова.

Для снижения финансовой нагрузки на население социально уязвимым категориям граждан предоставляется скидка до 20% на объем потребленного газа. Семьям с доходом ниже прожиточного минимума предусмотрена единовременная социальная помощь на подключение домовладения в размере 70 МРП.

Напомним, работы в Кызылсуате ведутся в рамках первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка», в рамках которого предусмотрено обеспечение голубым топливом 39 населенных пунктов. С начала года к системе подключены город Косшы, а также села Караоткель и Каражар. Доступ к природному газу получили 99,4 тыс. человек.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения газом сел Акмол, Кабанбай Батыра, Отемис, Кызылжар, Нуресиль и Кажымукан Целиноградского района. Реализация этих проектов позволит охватить еще около 30 тыс. человек.