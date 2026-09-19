В Акмолинской области в рамках экоакции высажено 4,6 тысячи деревьев

В Акмолинской области прошла экологическая акция, приуроченная к инициативе Главы государства «Таза Қазақстан» и международной кампании World Cleanup Day – Всемирному дню чистоты. В мероприятиях приняли участие около 2 тысяч активистов, волонтеров, школьников и неравнодушных жителей региона.

К экологической инициативе присоединился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Вместе с участниками акции он высадил деревья на аллеях парка города Акколь, поддержав общую работу по озеленению и благоустройству территории.

«Инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» стала ярким проявлением уважения к природе и свидетельством формирования высокой экологической культуры. Забота об окружающей среде – общая ответственность каждого из нас. Высаживая сегодня деревья, мы не только благоустраиваем родной край, но и создаем наследие для будущих поколений. Важно, чтобы такие инициативы объединяли жителей и формировали у молодежи бережное отношение к природе», – отметил Марат Ахметжанов.

В этот день во всех районах и городах области прошли мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению общественных пространств. Участники высадили более 4,6 тыс. саженцев сосны, ели, тополя, березы, клена, лиственницы, а также различных кустарников.

«Нас объединила акция «Таза Қазақстан». Забота о чистоте окружающей среды должна быть не просто обязанностью, а привычкой каждого человека. Для меня «Таза Қазақстан» – это прежде всего любовь к Родине, ответственность и искреннее желание сделать окружающий мир лучше», – поделился волонтер Жолбарыс Кыпшакпай.

Экологическая работа в регионе носит системный характер. В текущем году на территории площадью 2,8 тыс. гектаров высажено около 16 млн деревьев. В период с 2021 по 2025 годы в Акмолинской области на площади 11 тыс. гектаров высажено 74 млн саженцев.