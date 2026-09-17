Знак качества Hi-Pro: Акмолинская область представила экспортные возможности зерна

Акмолинская область уверенно укрепляет статус одного из ведущих аграрных регионов Казахстана. На полях ТОО «Даниловское и К» в Буландынском районе прошла встреча с участием акима области Марата Ахметжанова и зарубежной делегации, в состав которой вошли представители посольств Нидерландов, Польши, Латвии, Эстонии и Северной Македонии. Гостям презентовали сельскохозяйственный и экспортный потенциал края, сделав ключевой акцент на высоких характеристиках зерна и курсе на глубокую переработку.

Уборочная кампания в регионе уже подтверждает высокие результаты агропромышленного комплекса: акмолинские аграрии собрали 5,2 млн тонн зерна. Однако главным предметом гордости сельхозтоваропроизводителей в этом году стали не только объемы урожая, но и исключительное качество продукции. Из поступившего на хлебоприемные предприятия объема более 86% отнесено к высоколиквидному 3 классу, а доля пшеницы с высоким содержанием белка категории Hi-Pro достигает 70%.

Особое внимание было уделено тому, что высокие показатели достигнуты вопреки сложным климатическим условиям засушливого лета. Как подчеркнул аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, решающую роль сыграли комплексная государственная поддержка, внедрение современных агротехнологий и цифровизация отрасли.

«В этом году, несмотря на непростые погодные условия, благодаря поддержке Главы государства и комплексному подходу мы получаем хороший урожай. Практически все зерно – товарное, с высокими показателями Hi-Pro, без которого невозможно получить высококлассные макаронные изделия, пользующиеся большим спросом в Европе. Мы ежегодно экспортируем более 3,5 миллиона тонн товарного зерна, но при этом наш экономический курс параллельно направлен на глубокую переработку. Сейчас в регионе строятся два крупных предприятия: в Аршалынском районе – комплекс по глубокой переработке пшеницы мощностью 1 миллион тонн в год, а в Кокшетау будет построен маслоэкстракционный завод по переработке семян масличных культур», – отметил Марат Ахметжанов.

Высокие характеристики урожая открывают широкие перспективы для расширения экспортно-ориентированных отгрузок. С учетом остатков прошлых лет по итогам 2026 года экспорт зерновых может достигнуть 4 млн тонн, а маслосемян – 500 тыс. тонн. При этом Акмолинская область последовательно увеличивает присутствие на мировых рынках, развивая сотрудничество с европейскими партнерами, включая Эстонию, Италию и Бельгию, а также открывая новые направления в Норвегию, Алжир и Марокко.

Представители зарубежной делегации высоко оценили динамику развития местного агросектора. Советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Нидерландов Ари Велдхаузен подчеркнул важность соблюдения международных стандартов для дальнейшего укрепления торговых связей.

«Акмолинская область обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом, является одним из ключевых зернопроизводящих регионов Казахстана. Для нас особенно интересны не только объемы производства, но и растущее внимание к качеству, технологиям, хранению и переработке. Однако Европа – требовательный рынок, где огромное значение уделяется пищевой безопасности, стабильности характеристик продукции, прослеживаемости и устойчивости производства. Лабораторные исследования убедительно доказали, что акмолинское зерно полностью соответствует высоким стандартам», – прокомментировал Ари Велдхаузен.

Системному повышению конкурентоспособности агросектора способствует и всесторонняя помощь со стороны государства. За последние 3 года на поддержку АПК области было направлено свыше 707 млрд тенге. В регионе активно обновляется машинно-тракторный парк – с начала года закуплена 941 единица сельхозтехники на сумму 51,6 млрд тенге, а емкость зернохранилищ в 7,3 млн тонн гарантирует полную сохранность и безупречные свойства собранного урожая.