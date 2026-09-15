Продолжается реконструкция системы водоснабжения Степногорска

В Степногорске продолжается обновление системы водоснабжения – одного из ключевых направлений развития городской коммунальной инфраструктуры. Уже реконструировано 14 километров магистральных водоводов, которые обеспечивают подачу воды в город.

Масштабный проект по реконструкции водоводов от насосной станции ТВНСП до Степногорска реализуется с 2024 года. Общая протяженность участка составляет 35 км. За первые два года обновлено 11,5 км, еще 2,5 км выполнено с начала 2026 года. В этом году на продолжение работ из республиканского бюджета направлено 2,5 млрд теңге.

Одним из наиболее сложных этапов стала работа на участке перехода через реку Аксу. В ходе реконструкции специалисты столкнулись со скальными породами, из-за чего первоначально предусмотренный способ прокладки оказался невозможен. Для продолжения проекта было найдено техническое решение – гильзы для водоводов проложили по дну реки.

Работы на участке заняли около месяца. Временная отсыпка, необходимая для их проведения, после завершения была демонтирована. При этом русло реки полностью не перекрывалось.

Реконструкция магистральных водоводов позволит повысить надежность системы водоснабжения, а ремонт объектов ливневой канализации и «Степногорск Водоканала» – улучшить работу коммунальной инфраструктуры.