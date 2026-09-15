В Кокшетау представили новую женскую волейбольную команду «Окжетпес»

В Кокшетау состоялась презентация новой женской волейбольной команды «Окжетпес». В мероприятии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. В состав клуба вошли 14 спортсменок. Наряду с акмолинскими волейболистками команду пополнили представительницы других регионов Казахстана, прошедшие конкурсный отбор.

В регионе последовательно развивается система подготовки спортсменов – от детско-юношеского спорта до спорта высших достижений. Одно из приоритетных направлений – создание условий для профессиональных команд, представляющих область на республиканской и международной арене.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает, что без массового спорта невозможно воспитать здоровое поколение и укрепить здоровье всей нации. В регионе создаются условия для занятий спортом для детей, молодежи и взрослого населения. Область также становится площадкой для подготовки сборных нашей страны к международным соревнованиям.

Высокий спортивный потенциал области подтверждают результаты профессиональных команд. Восемь баскетболисток женского клуба «Окжетпес» примут участие в XX Азиатских играх, а мужская волейбольная команда вышла в финальную часть Кубка РК. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед, представив женскую волейбольную команду, которая также будет поводом для нашей гордости», – отметил на презентации Марат Ахметжанов.

Главным тренером ВК «Окжетпес» назначен Тимур Джарлагасов – специалист с опытом работы в отечественных клубах и молодежных командах, а также руководитель женской сборной Казахстана U-18.

Формирование состава началось в августе. На просмотры приглашали игроков из разных регионов страны. При отборе учитывались спортивные показатели, уровень игры и опыт волейболисток.

«Команду мы собирали тщательно, проводили просмотры и отбор. Игроки приглашались из разных областей, а окончательный состав определялся по спортивному принципу. Сейчас мы также продолжаем рассматривать игроков, которые могут усилить команду. Перед нами стоит задача занять первое место в Высшей лиге. Первый тур пройдет в ноябре. Наша главная цель – выйти в Национальную лигу, где выступают сильнейшие игроки Казахстана», – рассказал главный тренер.

Первым испытанием для нового коллектива стал предварительный этап Кубка РК среди женских команд. Соревнования проходят с 15 по 20 сентября в Kokshe Arena с участием семи команд. По итогам этапа две команды выйдут в финальную часть Кубка, которая состоится в декабре.

Волейболистка «Окжетпеса» Мерей Мақсот подчеркнула высокий уровень подготовки команды и отметила поддержку, которую спортсменки получают в регионе.

«Для нас важно, что созданы все условия для полноценной подготовки. Мы чувствуем поддержку и понимаем ответственность, которая на нас возложена. Сейчас наша главная задача – показать достойный результат на соревнованиях. Мы ежедневно тренируемся и готовимся к предстоящим матчам», – поделилась Мерей.

В регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Ведется строительство Центра инклюзивного спорта и нового футбольного стадиона на 12 тысяч зрителей, соответствующего требованиям IV категории УЕФА. С 2027 года в Щучинске планируется создание современной инфраструктуры для зимних видов спорта.