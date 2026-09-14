В Акмолинской области создано более 19 тысяч новых рабочих мест

В Акмолинской области продолжается системная работа по обеспечению занятости населения и созданию новых рабочих мест. С начала года в регионе создано более 19,4 тыс. рабочих мест. До конца года этот показатель планируется довести до 24 тыс.

По данным Бюро национальной статистики, во II квартале текущего года численность рабочей силы в области составила 420 тыс. человек, занятого населения – 401 тыс. человек. Уровень безработицы сложился на уровне 4,4%, что ниже республиканского показателя.

Одним из ключевых инструментов содействия занятости остается электронная биржа труда Enbek.kz. Сегодня работодателями Акмолинской области размещено более 6 тыс. вакансий, свыше половины из них приходится на рабочие профессии.

Наиболее востребованы сварщики и газорезчики, слесари и механики, каменщики и строительные монтажники, водители, механизаторы и трактористы. Вместе с тем сохраняется потребность в специалистах социальной и финансовой сфер – воспитателях, учителях и бухгалтерах.

Важное направление работы – повышение профессиональных навыков жителей региона. С начала года различными видами профессионального обучения охвачено свыше 3 тыс. человек. Они прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес», освоили востребованные навыки на онлайн-платформе skills.enbek.kz, а также были направлены на краткосрочное профессиональное обучение, в том числе по заявкам работодателей.

Дополнительные возможности для трудоустройства предоставляет система субсидируемой занятости. С начала года благодаря ее инструментам трудоустроено порядка 2 тыс. акмолинцев. В их числе участники общественных работ, социальных рабочих мест, молодежной практики и проекта «Серебряный возраст».

Поддержка оказывается и тем, кто планирует открыть собственное дело. 104 человека получили государственные гранты на общую сумму 37 млн тенге для реализации новых бизнес-идей. Кроме того, в регионе трудоустроено 434 человека с инвалидностью.

Важную роль в прямом взаимодействии соискателей и работодателей играют ярмарки вакансий. С начала года в области проведена 101 ярмарка, где жители получили возможность напрямую ознакомиться с актуальными вакансиями, пообщаться с работодателями и узнать о действующих мерах государственной поддержки.

Работа по обеспечению занятости населения организована через Центр трудовой мобильности и карьерные центры, действующие в 17 районах и 3 городах области. Их основная задача – обеспечить адресное сопровождение граждан на всех этапах: от определения профессиональных возможностей и получения востребованных навыков до подбора подходящей вакансии и выхода на устойчивую занятость.