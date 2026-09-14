В Акмолинской области чествовали призеров VI Всемирных игр кочевников

VI Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызской Республике, объединив представителей более 100 стран мира. Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 74 медали, в том числе 32 золотые. Достойный вклад в успех национальной команды внесли спортсмены Акмолинской области: пять представителей региона завоевали бронзовые медали.

В Кокшетау состоялась встреча с призерами престижных международных соревнований. Спортсменов и тренеров принял заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

Акмолинские спортсмены выступили в шести национальных видах спорта: алыш күресі, құсбегілік, бәйге, таяқ тартыс, тазы жарысы и омыртқа сындыру.

Бронзовыми призерами стали Ардак Сулейменов, Айдар Махамбетов, Серик Ильясов, Достилек Дулатов и Амирбек Жумадилулы. Подготовку спортсменов к соревнованиям проводили тренеры Хамза Шубаев и Ерлан Кенжетаев.

«Ваши победы – это результат упорного труда, силы воли и профессионализма. Вы достойно представили Акмолинскую область и Казахстан на международной арене. Особенно важно, что ваши достижения вдохновляют молодое поколение заниматься спортом, ставить перед собой высокие цели и добиваться их», – отметил Досулан Айтбаев.

Он также подчеркнул, что развитие спорта и поддержка спортсменов остаются одними из приоритетных направлений работы региона.

В ходе встречи спортсменам и тренерам вручили благодарственные письма и денежные сертификаты.

Напомним, на днях победители и призеры VI Всемирных игр кочевников были приняты Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в Аккорде. Глава государства высоко оценил выступление национальной сборной, отметив, что ее успех продемонстрировал высокий дух и сильную волю казахского народа.