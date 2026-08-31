В Акмолинской области открылись обновленные вокзалы в Есиле и Ельтае

В Акмолинской области продолжается масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры. Сегодня пассажиров начали принимать реконструированные вокзалы в городе Есиль и селе Ельтай. Таким образом, в регионе уже обновлены 14 из 16 железнодорожных вокзалов, включенных в республиканский проект.

Акмолинская область входит в число лидеров по реализации программы модернизации железнодорожной инфраструктуры. Проект предусматривает обновление пассажирских объектов с учетом современных требований и потребностей жителей региона.

В Есиле после реконструкции здание площадью 485,4 квадратного метра приобрело современный облик. Обновлены внутренние помещения и прилегающая территория.

В селе Ельтай Буландынского района основной комплекс работ по реконструкции и благоустройству завершен. Площадь здания составляет более 200 квадратных метров.

Для жителей Ельтая открытие обновленного объекта стало значимым событием.

«Открытие этого вокзала – большая радость для нас. Теперь мы с удовольствием будем приходить на такой хороший вокзал и ждать поезда. Выражаем огромную благодарность руководству страны, области и района за внимание и качественно выполненную работу», – сказала жительница села Ельтай Тлеулес Кенжебаева.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры направлена на создание современных условий для пассажиров и работников отрасли. В рамках проекта реконструируются здания, благоустраиваются прилегающие территории и обновляются элементы пассажирской инфраструктуры.

В ближайшие месяцы работы планируется завершить еще на двух объектах – в Атбасаре и Кокшетау. Завершение проекта позволит создать единый современный стандарт для пассажирской инфраструктуры региона.