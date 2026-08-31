Мамырқұл Дулат Досанұлы окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева в 2017 году по специальности «Финансы».

С 2018 года работал на государственной службе. В разные годы занимал должности эксперта, главного эксперта и главного консультанта в государственных органах, в том числе в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 2024 года занимал руководящие должности в Комитете искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. До назначения работал руководителем управления образования и подготовки IT-кадров.

В качестве заместителя руководителя аппарата акима Акмолинской области будет отвечать за координацию вопросов цифрового развития и цифровизации региона.