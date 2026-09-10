Акмолинская область усиливает инвестиционное партнерство с Индией

В индийском городе Ченнаи состоялся бизнес-форум «Казахстан – Индия 2026», который объединил представителей государственных органов, институтов развития и деловых кругов двух стран. В мероприятии приняли участие более 300 делегатов. Акмолинская область представила свои инвестиционные возможности и перспективные направления взаимодействия.

На панельной сессии «Focus Kazakhstan: Discovering Regional Opportunities», посвященной инвестиционным возможностям регионов Казахстана, заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов отметил сходство между рядом направлений развития региона и индийских штатов.

По его словам, Акмолинская область играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности столицы и страны, является одним из ведущих производителей зерна и сельскохозяйственной техники, развивает горно-металлургический комплекс и зеленую энергетику.

«Мы видим наибольший потенциал сотрудничества с Индией в глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, машиностроении, локализации и производстве оборудования, а также в сфере туризма, логистики и инфраструктуры. Для нас важно, чтобы итогом форума стали не только новые знакомства, но и конкретный перечень проектов, партнеров и дальнейших шагов», – отметил Ернар Жаркешов.

Одним из практических результатов стали меморандумы и договоренности с индийскими компаниями.

Так, ТОО «ECO-Dump», специализирующееся на управлении и переработке твердых бытовых отходов в области, подписало меморандумы с индийскими компаниями Green City Biotech и Enhanced Bio Fuels and Technologies Pvt. Ltd. Стороны планируют совместно реализовать в Казахстане проекты по производству биотоплива и биоудобрений, внедрению современных агротехнологий, восстановлению деградированных земель и переработке биомассы.

Для промышленных компаний Kazrost Engineering Ltd и Aqmola Beton Industry достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии с индийской компанией TAFE – одним из крупнейших мировых производителей тракторов. Стороны намерены локализовать производство современных тракторов индийских брендов на казахстанский рынок.

Новое направление открывается и в сфере детско-юношеского туризма. Ассоциация детско-юношеского туризма и отдыха Республики Казахстан, объединяющая порядка 200 организаций, заключила меморандум о взаимопонимании с индийским туристическим оператором Blueberry Travel Group. Соглашение создает основу для совместной организации образовательных, культурных и спортивных поездок для казахстанских детей, школьников и молодежи, а также приема индийских детских и молодежных групп в Казахстане. Стороны также планируют совместно разрабатывать туристические программы и маршруты.

Еще одним результатом стало развитие партнерства в сфере образования. Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова заключил меморандум с Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences – одним из ведущих частных образовательных и научных учреждений Ченнаи. Меморандум предусматривает академическое и научное взаимодействие, включая обмен студентами и преподавателями, реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, а также развитие академической мобильности.

В целом, Акмолинская область сохраняет высокую инвестиционную активность. В 2026 году в регионе реализуется 158 инвестпроектов общей стоимостью 392 млрд теңге с созданием более 3 тысяч рабочих мест. Для новых производств развивается необходимая инфраструктура: действуют индустриальная зона республиканского значения AQMOLA и три региональные – в городах Кокшетау, Степногорске и Зерендинском районе. Вся проделанная за последние годы работа укрепляет позиции региона как привлекательного направления для международных инвестиций.