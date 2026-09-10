В Кокшетау презентовали книгу Главы государства «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз»

В областной универсальной научной библиотеке имени Магжана Жумабаева прошла презентация сборника произведений и выступлений Президента Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз». В обсуждении приняли участие представители госорганов, общественности, ветераны труда, писатели и молодежь Акмолинской области.

Открывая встречу, заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев отметил, что в регион уже поступила первая партия книг. Издание направят в библиотеки городов и районов, а также в молодежные организации.

«Президент неоднократно говорил о важности того, чтобы наша нация больше читала. Эта книга – не просто сборник размышлений, а важный ориентир для каждого. Важно, чтобы она нашла своего читателя, стала полезной для молодежи и помогла задуматься о нашем общем будущем», – подчеркнул Досулан Айтбаев.

В новом издании собраны основные цитаты и размышления Главы государства, посвященные важным этапам развития независимого Казахстана. На страницах книги поднимаются вопросы построения справедливого государства, единства народа, ответственности граждан, а также развития науки, образования и культуры.

Отдельной темой встречи стала связь поколений и ценности, которые важны для современной молодежи. Участники презентации отметили, что в период быстрых изменений, развития цифровых технологий и новых вызовов особенно важно помнить историю своей страны и наследие предков.

«Читая эту книгу, лучше понимаешь, какие задачи Президент ставит перед обществом. В каждом его слове чувствуется забота о будущем нашей страны и ее безопасности. Нам важно донести эти мысли до подрастающего поколения», – поделился впечатлениями известный писатель, заслуженный деятель Казахстана Жабал Ергалиев.

Председатель областного совета ветеранов Ермек Нугманов пояснил важную роль литературы в воспитании молодежи. По его словам, книга может помочь молодому поколению сформировать ответственное отношение к своей стране и активнее участвовать в ее развитии.

Презентация вызвала интерес у акмолинцев разных возрастов. Для старшего поколения это возможность еще раз вспомнить путь, который прошла страна, а для молодежи – лучше понять свою роль в ее будущем. В дальнейшем на базе региональных библиотек планируется проводить тематические встречи и обсуждения произведения.